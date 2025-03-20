Cezaevinden izinli çıktı, 39’uncu suçunda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cezaevinden izinli çıktı, 39’uncu suçunda yakalandı

Aksaray'da 38 suç kaydı olan ve cezaevinden izinli çıkan M.Y., bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gurbetçi H.G.'ye ait bir evde hırsızlık yapmaya çalışan M.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerindeki aramada el çantası, pense, kerpeten ve tornavida gibi aletler bulundu.

Yapılan incelemelerde, M.Y.'nin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olduğu ve 38 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Suç kayıtları arasında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurma suçları yer aldı. Ayrıca aracının sahte plaka taşıdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

cezaevinden-izinli-cikti-39uncu-sucunda-yakalandi-yenicag-2.jpg

Son Haberler
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
İmamoğlu için en çarpıcı yorum ondan geldi! Konuşması sosyal medyada hızla yayılıyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı
Besni’de dağ keçileri görüldü
Besni’de dağ keçileri görüldü