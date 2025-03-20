Cezaevinden izinli çıktı, 39’uncu suçunda yakalandı

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gurbetçi H.G.'ye ait bir evde hırsızlık yapmaya çalışan M.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerindeki aramada el çantası, pense, kerpeten ve tornavida gibi aletler bulundu.

Yapılan incelemelerde, M.Y.'nin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olduğu ve 38 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Suç kayıtları arasında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurma suçları yer aldı. Ayrıca aracının sahte plaka taşıdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı