Cezaevinden izinli çıktı eşini uykusunda boğarak katletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, 33 yaşındaki eşi Esma Söğütçü'yü uykusunda boğdu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı bir binada yaşanan olayda Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

Evden gelen sesler sonrası komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemede Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu olayın ardından kayıplara karışan Yakup Söğütçü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakup Söğütçü'nün, 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi.