Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Olay, Muradiye Mahallesi'nde C.Ö.'ye ait bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 43 yaşındaki Volkan Sağıroğlu ile C.Ö. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu'na ateş etti.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Volkan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Sağıroğlu'nun cansız bedenini hastane morguna kaldırırken, kaçan şüpheli C.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.