Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen bir şahıs, iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Olay, Muradiye Mahallesi'nde C.Ö.'ye ait bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 43 yaşındaki Volkan Sağıroğlu ile C.Ö. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu'na ateş etti.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Volkan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Sağıroğlu'nun cansız bedenini hastane morguna kaldırırken, kaçan şüpheli C.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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