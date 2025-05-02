Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: DHA
Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

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POLİSİN TAKİBİ SONUNDA YAKALANDI

Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde denetim yapan Yunus timleri, 38 AKM 755 plakalı minibüsün sürücüsü Hasan Ç.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu uyarıya uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık beş dakika süren takip sonucunda minibüs, Saadet Caddesi üzerinde durduruldu.

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ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Minibüste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Ç., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede Hasan Ç.'nin cezaevinden bir haftalık izinle çıktığı ve araç kullanmaya yetkisi bulunmadığı, yani ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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