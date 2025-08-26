Cezaevinden tahliye olması beklenen CHP’li belediye başkanları kimler? Dava başlar başlamaz…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonda çok sayıda belediye başkanı ve üst düzey yönetici tutuklandı. Ancak söz konusu operasyonlar ile ilgili henüz iddianame yazılmadı.

İddianamenin ne zaman yazılacağı ve davanın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken ortaya yeni bir iddia atıldı. Silivri’de cezaevinde tutuklu olan Fatih Altaylı ‘İyimser bir tahmin’ olarak belirttiği açıklamasında AKP’li Şamil Tayyar’ın iddiasını yorumladı. Altaylı, iddianamenin Eylül ayında mahkemeye verilmesi durumda bile bunun çok kapsamlı olacağını vurguladı.

"Bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır Ceza Mahkemesi'ne" diyen Altaylı, kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" serisinde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak. Ya kabul edecek ya da bu olmamış diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti. O zaman da bir yargılama tarihi verecek. Bir ay mı 5 ay mı bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın dava kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonrasına verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi. Mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi. Yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir.

Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökce ve Zeydan Karalar olabilir.

Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim."