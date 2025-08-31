Cezaevindeyken bile ticari faaliyetleri sürdü! 35 kişinin ölümüne neden oldular

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında 703 gündür aranan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos'ta Ankara'da saklandıkları villada gözaltına alınarak tutuklandı.

876’şar yıla kadar hapisleri istenen Kervancıoğlu ve Pekel, cezaevindeyken bile ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Şirketleri, AKP’li belediyelere ve kamu kurumlarına dondurma satmaya devam etti.

Recep Tayyip Erdoğan ve Sami Kervancıoğlu

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Konya Ereğli 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 28 Ağustos’ta, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kururum ise 27 Ağustos’ta Kervancıoğlu ve Pekel sahibi olduğu Alpedo Dondurma şirketinden 160 bin TL değerinde dondurma satın aldı.

AKP'Lİ BELEDİYELER DE SATIN ALMIŞ

Kocaeli’ndeki AKP’li Darıca Belediyesi ise 22 Ağustos’ta belediyenin sosyal tesislerine dondurma almaya karar verdi.

AKP’li belediye, Alpedo Dondurma Şirketi’ne 667 bin TL ödedi. Ordu’daki AKP’li Fatsa Belediyesi de 25 Ağustos tarihinde Alpedo Dondurma Şirketi’nden 35 bin TL’lik dondurma aldı.

876 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

On katlı apartmanın zemin katında bulunan pastanede kolon kesildiği tespit edilmişti.