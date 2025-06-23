Cezaevine giden ziyaretçiden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Cezaevine giden ziyaretçiden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Çorlu'da bulunan Karatepe Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretçi olarak gelen D.G. isimli şahsın üst aramasında, 10 gram esrar ele geçirildi. Ziyaretçiye yönelik Ceza İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokmak ve Uyuşturucu Kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'nde E.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise 238 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi bulundu. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak Amacıyla Bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde M.E. ve A.E.'nin evlerinde yapılan aramada ise 13 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler hakkında ilgili kanunlar çerçevesinde adli süreç başlatıldı.

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