Cezaevine girmek için tanımadığı kadını bıçakladı! Bilecik’te akıllara durgunluk veren olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cezaevine girmek için tanımadığı kadını bıçakladı! Bilecik’te akıllara durgunluk veren olay

Bilecik’te yaşanan olay akıllara durgunluk veren cinstendi. K.Ç, isimli zanlı polis karakoluna 25 metre uzakta yürüyen hiç tanımadığı bir kadını bacağından bıçakladı. Olay sonrası kadın polis karakoluna sığınırken zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı. Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.

Cezaevine girmek için tanımadığı kadını bıçakladı! Bilecik’te akıllara durgunluk veren olay

Son Haberler
Elazığ için kuvvetli kar uyarısı: 20 cm’ye kadar kar bekleniyor
Elazığ için kuvvetli kar uyarısı
Mourinho’dan Icardi’ye flaş yanıt: Susup kabul ediyorum
Mourinho’dan Icardi’ye flaş yanıt: Susup kabul ediyorum
Görüntüler yürekleri ısıttı! Acıkan tilkiyi elleriyle besliyor
Görüntüler yürekleri ısıttı! Acıkan tilkiyi elleriyle besliyor
Portekiz’de tüketici enflasyonu yavaşladı
Portekiz’de tüketici enflasyonu yavaşladı
Manisa’da karbonmonoksit can aldı! Muhtar öldü
Manisa’da karbonmonoksit can aldı! Muhtar öldü