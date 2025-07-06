Cezaevine şok baskın: Üç görevli açığa alındı

Hindistan, Bihar Eyaleti'nin başkenti Patna'da iş dünyasının önde gelen isimlerinden Gopal Khemka'nın trajik cinayetinin ardından soruşturma derinleşti. Olayın yankıları siyaset ve idare çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, cinayetle ilgili dikkatler şimdi Beour Merkezi Cezaevi'ne çevrildi.

BEOUR CEZAEVİ'NDE ŞOK BASKIN

6 Temmuz 2025 Cumartesi günü Patna Bölgesi IG'si Jitendra Rana ve Komiser Dr. Shekhar Singh'in liderliğindeki yoğun polis gücü, Beour Cezaevi'ne beklenmedik bir baskın düzenledi. Baskında cezaevi içerisinde üç adet cep telefonu ele geçirilmesi, cezaevi yönetiminde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu gelişme, cezaevlerindeki güvenlik ve denetim sistemlerine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

YÜZLERCE MAHKUM SORGULANDI

Baskın sırasında yüzü aşkın mahkumun sorgulandığı ve önemli ipuçlarına ulaşıldığı belirtildi. Ancak devam eden soruşturmanın selameti açısından, yetkililer sorgu detaylarını henüz paylaşmaktan kaçındılar. Baskının hemen ardından cezaevi idaresi hızlıca harekete geçti. Görevlerinde ihmal tespit edilen üç cezaevi memuru, Antosh Kumar Singh, Ashish Kumar ve Om Prakash, derhal görevlerinden uzaklaştırıldı. Ayrıca Müdür Yardımcısı Ajay Kumar, Müdür Yardımcısı Neeraj Kumar Rajak ve Nöbetçi Amir Giriş Yadav'a savunmalarını sunmaları için bir bildirim gönderildi. Bu bilgiyi, İdeal Merkezi Cezaevi Beour Müdürü Neeraj Kumar Jha doğruladı.

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CEP TELEFONLARI CİNAYETİYLE BAĞLANTILI MI?

Ele geçirilen cep telefonları, IG Rana tarafından incelenmek üzere teslim alındı. Bu telefonların arama kayıtları ve detaylı görüşme bilgilerinin analiziyle, Gopal Khemka cinayetinin cezaevi içinden planlanıp planlanmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Cezaevi içinde mobil cihazların bulunması ve bunların dışarıdaki suç olaylarıyla potansiyel bağlantıları, cezaevlerinin güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, ilerleyen günlerde soruşturmadan önemli bilgilerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Görevini ihmal eden veya cinayetle bağlantısı tespit edilen tüm cezaevi personelinin hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılacağı vurgulandı.