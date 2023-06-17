Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan avukat tutuklandı

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yasak eşya sokulmasını önlemek için denetim yaptı.

Bu kapsamda, İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Enver Y.'nin (42), müvekkili R.P. (35) ile görüşmek için cezaevine geldiği öğrenildi. Avukat Enver Y.'nin üzerinde yapılan aramada 40 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan avukat Enver Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Enver Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, müvekkili R.P. de cezaevine geri gönderildi.