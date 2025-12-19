Eskiden gardiyan denirdi.

Sonra infaz ve koruma memuru denilmeye başlandı.

Suçları yok ama görevleri gereği hayatlarının neredeyse yarısı cezaevlerinde demir kapılar ve parmaklıklar arkasında geçiyor.

Aflar bile yaramıyor onlara; mahkûmlar gruplar halinde özgürlüğe yürürken cezaevlerinde sürdürüyorlar yaşamlarını.

***

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gerçekten zor bir görev üslenen bu kişilere kayıtsız kalmayıp çalışma koşullarını, sorunlarını, isteklerini ortaya koyan 82 sayfalık bir rapor hazırlamış.

Dün inceledim o raporu.

Ana hatlarıyla şöyle özetleyebilirim:

-Türkiye’de 405 cezaevinde halen 66 bin 130 infaz ve koruma memuru bulunuyor. Bunların yüzde 88.56’sı erkek, yüzde 11.44’ü kadın.

-Yüzde 52.85’si üniversite lisans, yüzde 22.92’si meslek yüksek okulu, yüzde 22.09’u lise, yüzde 1.85’i yüksek lisans, yüzde 0.314’ü ortaokul mezunu. Yüzde 0.00033’ü ise doktora yapmış.

-Kendileriyle yapılan yüz yüze görüşmelerde yüzde 41’i can güvenliğiyle ilgili tehditlere maruz kaldıklarını, yüzde 71’i yaptıkları işi psikolojik olarak yıpratıcı bulduklarını, yüzde 80’i kamuoyu algısından rahatsızlık duyduklarını, yüzde 78’si meslekten ayrılmak istediklerini, yüzde 67’si personel sayısının yeterli olmadığını belirtmiş.

-Çeşitli film ve dizilerde meslekle ilgili olumsuz yargı oluşturulmasına, kendilerinin rüşvetçi, gaddar ve işkenceci gibi gösterilmesine tepki duyuyorlar.

-Mesleklerinin hayata bakış açılarını değiştirdiğini, insanlara olan güvenlerini azalttığını, kaygı seviyelerini artırdığını ifade ediyorlar.

-Üniformalarının kalitesinin düşük olduğunu, eskimesi halinde yenilerinin verilmesinin çok geciktiğini söylüyorlar.

-“Maddi ve manevi karşılığı tam olarak sağlanmadığından işimizin tatmin düzeyi düşük” görüşünü de dile getiriyorlar.

***

Bakalım Adalet Bakanlığı bu raporla ilgili ne yapacak, ortaya konulan sorunların çözülmesi yönünde herhangi bir adım atacak mı?

EVCİL HAYVAN MEZARLIĞI

Hastalanan kedisini evinin yakınındaki veteriner kliniğine götürdü.

Klinikte gerekli özen ve dikkat gösterildi ama kedi kurtarılamadı, hayatını kaybetti.

Şimdi ne yapacaktı?

Yıllarca birlikte yaşadığı kedisini sokağa bırakamaz, çöpe atamazdı. Onu defnedecek uygun bir yer de yoktu.

Klinikten bir görevli, “Bildiğim özel bir evcil hayvan mezarlığı var” dedi, “İsterseniz orayı arayın!”

Verilen telefon numarasını aradı.

Karşısına çıkan mezarlık yetkilisi, “Vefat eden kedinizi evinizden ya da veterinerlikten alıp mezarlığa getiririz. Burada sizin katıldığınız bir törenle gömme işlemini yapar, kedinizin ismini ve resmini mezar taşında gösteririz. Siz katılmak istemezseniz töreni biz kendimiz yaparız” dedi.

Yetkili, alınacak hizmetin karşılığının ne olacağı sorusuna ise, “3 yıllığına 20 bin lira alıyoruz. 3 yıl sonra o günün koşullarına göre yeni bir fiyatlandırma yaparız. Belirlenen ödeme yapılmadığı takdirde de mezarı yeni definlere açarız” yanıtını verdi.

***

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan bu olay akla şu soruları getiriyor:

-Özel mezarlıklar kurup fahiş fiyatlar istemek insanların evcil hayvanlarına duyduğu sevgiyi istismar etmek değil midir?

-Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin evcil hayvan mezarlıkları kurması ve buraya yapılacak definler için makul fiyatlar istemesi çok mu zordur?

-Ticaret Bakanlığının evcil hayvan mezarlıklarından ve burada istenen fiyatlardan haberi var mıdır?

“DEFALARCA KEZ” NE DEMEK?

“Defa”, Arapça kökenli bir sözcük.

Bir söz ya da eylemin tekrarlanış sayısını göstermek amacıyla kullanılır.

“İstanbul’a üç defa, Adana’ya iki defa gittim” cümlesi buna bir örnektir.

Türk Dil Kurumu, bu sözcüğün Türkçe karşılığı olarak “kez”i buldu yıllar önce.

Ne var ki televizyonlarda “defa” ya da “kez” kullanımında sık sık yanlışlık yapılıyor.

Özellikle genç muhabirler bir haberi verirken, “Birçok defa” ya da “Birçok kez” diyecekleri yerde, “Defalarca kez” diyorlar.

Sadece iki örnek vereceğim:

11 Aralık 2025’te Show Haber’de, bir evin bahçesini çöp yığınlarıyla doldurup yangın çıkmasına neden olan kişiyle ilgili haberde “defalarca kez” ifadesini kullandı muhabir.

Türkçeyi en özenli kullanan haber kanalı NTV bile benzer bir yanlışa düştü. 27 Kasım 2025 tarihinde, İsrail’in Gazze’ye ateşkese rağmen ardı ardına saldırılar düzenlemesi haberi verilirken “defalarca kez” denildi.

Değerli meslektaşlarımı uyarmak istedim.

Eğer dikkate almazlarsa bilsinler ki “defalarca kez” uyarmaya devam edeceğim.