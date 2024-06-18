Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira

Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Endemik nilüfer çiçeğini kopartanlara 387 bin 141 lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 1

Nilüfer çiçeği Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi Bolu'nun doğa harikası yerlerinde yetişiyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 2

Nadir bulunan bitki türü olan nilüfer çiçeği, koparıldığında ceza veriliyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 3

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koruma altındaki bu endemik çiçeklerin koparılması durumunda, biyolojik çeşitliliği tehlikeye attıkları gerekçesiyle yüksek bir ceza kesiliyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 4

Endemik nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 lira cezai işlem yapılıyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 5

Çiçek, doğal güzellikleriyle mevsim fark etmeksizin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği göllerde bulunuyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 6

Nilüfer çiçeği sarı, beyaz ve pembe renkleriyle su yüzeyinde görülüyor.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 7

Bölgedeki denetimlerin artırıldığı da öğrenildi. Bu sezon henüz cezai işlem uygulanmadığı ortaya çıktı.

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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 8
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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 9
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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 10
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Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira 11
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