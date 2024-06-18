Cezasını duyunca yanından geçemeyeceksiniz. Tam 387 bin lira

Nilüfer çiçeği Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi Bolu'nun doğa harikası yerlerinde yetişiyor.
Nadir bulunan bitki türü olan nilüfer çiçeği, koparıldığında ceza veriliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, koruma altındaki bu endemik çiçeklerin koparılması durumunda, biyolojik çeşitliliği tehlikeye attıkları gerekçesiyle yüksek bir ceza kesiliyor.
Endemik nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 lira cezai işlem yapılıyor.
Çiçek, doğal güzellikleriyle mevsim fark etmeksizin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği göllerde bulunuyor.
Nilüfer çiçeği sarı, beyaz ve pembe renkleriyle su yüzeyinde görülüyor.
Bölgedeki denetimlerin artırıldığı da öğrenildi. Bu sezon henüz cezai işlem uygulanmadığı ortaya çıktı.