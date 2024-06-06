Cezayir'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cezayir'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Cezayir'in batı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları sebebiyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Son bir hafta içinde sel felaketlerinde ölenlerin toplam sayısı 15'e çıktı.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ülkenin batısında gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı.

El-Bayd vilayetinde, El-Gasul Vadisi'nin taşkını sonucu bir takside bulunan 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tilmisan vilayetinin Sebdu kasabasında ise sel sularına kapılan 59 yaşındaki bir birey hayatını kaybetti.

Olası afet durumlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla çok sayıda personel, dalgıç ekibi ve ambulansın hazır bekletildiği ifade edildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Tipaza ve Kalima (Guelma) vilayetlerinde meydana gelen selde 7 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişinin ve son 24 saat içinde 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Mayıs ayının sonlarından itibaren etkili olan hava dalgalanmaları sonucunda, sel felaketleri nedeniyle ölenlerin sayısının bir haftada 15'e ulaştığı kaydedildi.

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