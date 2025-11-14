Beş gün boyunca devam eden etkinlik, iki kurum arasındaki bağları sağlamlaştırdı ve ilerideki ortak projelere zemin hazırlayan başarılı bir deneyim olarak sona erdi.Heyet üyeleri, ziyaretleri sırasında kendi sorumluluk alanlarına uygun 10'dan fazla idari birimi ziyaret ederek pratik staj eğitimi aldı. Bayburt Üniversitesi'nin yönetim yapısını ve operasyonel süreçlerini yakından gözlemleyen Cezayirli katılımcılar, birimlerdeki faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler edindi. Programın oldukça faydalı olduğunu ifade eden heyet, üniversitenin etkili idari uygulamalarından yararlanmaya yönelik ortaklıkların sürdürülmesini diledi.Etkinlik süresince, iki üniversite arasında idari tecrübe alışverişini teşvik eden birden fazla toplantı düzenlendi. Potansiyel yeni işbirliği fırsatlarının masaya yatırıldığı bu görüşmeler, iki tarafın kurumsal ilişkilerini önemli ölçüde ilerletti.

Kapanış törenine Bayburt Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım ile birlikte akademik ve idari personel de eşlik etti. Programın ardından Abderrahmane Mira - Bejaia Üniversitesi Rektörü Prof. Abdelkrim Beniaiche, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen staj eğitimine gösterilen destek ve sıcak ev sahipliği için teşekkür belgesi gönderdi. Belge, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin tarafından kabul edildi.