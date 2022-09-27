Cezayir'den yola çıkmıştı! 1 Ekim'de Türkiye'de olacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Eylül'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 1 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.