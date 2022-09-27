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Cezayir'den yola çıkmıştı! 1 Ekim'de Türkiye'de olacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:19
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Lalla Fatma N'Soumer adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi 1 Ekim'de Türkiye'de olacak

Cezayir'den yola çıkmıştı! 1 Ekim'de Türkiye'de olacak
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Eylül'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 1 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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