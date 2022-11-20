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Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:44
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Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cezayir'in Bumerdas kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin doğusundaki Bumerdas kentinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 12.48'de kaydedildi.

Bumerdas Sivil Savunma İdaresi, kentte şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini duyurdu.

Cezayir'in kuzeyi, özellikle Akdeniz'e bakan kıyı şeridi sık sık küçük ve orta büyüklükte depremlere sahne oluyor.

Akdeniz kıyısındaki Bumerdas kentinde Mayıs 2003'te meydana depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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