Cezayir'in Libya sınırındaki çölde kaybolan 14 kişi ölü bulundu

Cezayir merkezli sivil toplum kuruluşu Arama Kurtarma Derneği, Libya sınırında bulunan İlizi vilayetine bağlı çöllerde kaybolan 12'si Suriye uyruklu toplam 14 kişinin ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Belkubur mevkiinde bulunan cesetler, İlizi vilayetine bağlı Burc Ömer İdris bölgesindeki morga kaldırıldı. Suriye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan 12 kişinin Suriyeli olduğu doğrulandı.

Cezayir makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çöl bölgelerindeki sıcaklık derecelerinin son haftalarda 50 dereceyi aştığı biliniyor. Cezayir'in güney vilayetleri, Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı göç yollarının geçiş güzergahları arasında bulunuyor.