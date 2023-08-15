Chamberlain transferiyle Beşiktaş koyduğu sınırı aştı. Emre Kocadağ kendini yalanladı

Beşiktaş maliyeti yüksek Chamberlain transferiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken Beşiktaş Asbaşkanı Emra Kocadağ'ın transfer limiiyle ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Siyah - Beyazlı kulübün ekonomik olarak yeni sezonda sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten asbaşkan Emre Kocadağ transfer görüşmelerinde tavan fiyatı 1.5 milyon Euro olarak belirlediklerini söylemişti.

"TAVAN 1.5 MİLYON EURO DEDİ AMA..."

Kocadağ transferde yüksek ücret ödenmeyeceğinin belirterek, "Her adımımızı dikkatli atıyoruz. Yeni sezonda takımda ücret dağılımını dikkatli yapıyoruz. Transferde tavan fiyatı 1 milyon 500 bin Euro olarak belirledik. Ödeyemeyeceğimiz rakamı teklif etmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

İŞTE CHAMBERLAIN'İN MALİYETİ

Oysa ki Siyah Beyazlılar, kronik sakatlıklarıyla gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 1.5 milyon Euro vereceğini açıklarken Chamberlain'e de yıllık 2.5 milyon garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Beşiktaş’ın Alexander Oxlade-Chamberlain transferiyle ilgili dün KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain’in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.