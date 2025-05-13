Chamberlain'den Beşiktaş’a kötü haber

Kaynak: Bülten
Chamberlain'den Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş’ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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