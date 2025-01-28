Chamberlain’e Premier Lig’den 2 talip çıktı

Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık gündemde.

Siyah-beyazlılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan İngiliz futbolcu için Premier Lig'den iki kulübün devrede olduğu belirtildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Leicester City ve Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton'ın Oxlade-Chamberlain'le ilgilendiği ifade edildi.

Haberde, iki kulübün de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve Oxlade-Chamberlain'in de transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Haberde, iki kulübün de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği ve Oxlade-Chamberlain'in de transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta bu sezon Alex Oxlade-Chamberlain altı maçta süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda bir gol kaydetti. Chamberlain, 2023/24 sezonunda Liverpool'la kontratı sona erdikten sonra Beşiktaş'a imza atmıştı.

2 OYUNCUNUN AYRILIĞINA ONAY ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş’ta teknik direktör Solskjaer 2 oyuncunun ayrılığına onay verdi. Siyah beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan Ndour ve Onana’nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Ndour’un PSG’ye döneceği ve ara transferde kendisine talip olan bir takıma bonservisi ile gönderileceği belirtiliyor. Genç oyuncuya İtalya’dan taliplerin olduğu öğrenildi.

Yönetim Onana’ya ise kendisine kulüp bulması gerektiğini tebliğ etti. Beşiktaş, 2 oyuncu ile yolları ayırarak en az 2 takviye yapmayı hedefliyor.