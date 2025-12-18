Motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 18 otobüse polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda çok sayıda çalıntı otobüs yedek parçası da ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sahte belgelerle satan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem, sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri, sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldıkları belirlendi.

Daha sonra yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle 3. kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri otobüsleri ise, parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları da tespit edildi.

27 KİŞİLİK ŞEBEKEYE 6 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 27 kişinin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 3’nün yurtdışında yaşadığı, 5’nin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Mersin ile İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli Ümraniye ve Üsküdar'da adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1'i kadın 19 şüpheli gözaltına alındı; evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca bulundu.

18 OTOBÜSE EL KONULDU

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin motor ve şasi numaralarına değiştirerek sattığı tespit edilen 18 otobüse el konuldu. Ayrıca baskınlarda çok sayıda otobüs yedek parçası da ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 5 kişiyle birlikte 23 şüpheli, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında tekrar sorgulandı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.