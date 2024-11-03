"Change" şebekesine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafiğe çıkması uygun olmayan otomobillerin şasi numarasını kiraladıkları aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeyi tespit etti. Tüm takiplerin ardından harekete geçen ekipler, 5 farklı oto yedek parça dükkanına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirdikleri öğrenildi. Trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçları kullandılar ve izlerini kaybettirmek için takip cihazlarını sökmüşler.

Şebekenin son olarak "change" yapmak için Kayseri'den 3 otomobil kiraladıkları fakat amaçlarına ulaşmadan yakalandıkları belirtildi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK PARÇALARA VE ARAÇLARA EL KONULDU

Adreslere yapılan operasyonlarda ele geçirilen motor ve şanzımanlara yapılan sorgulamalarda kimliği okunamayan, şasesi silinmiş, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı parçalara ve araçla el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi ise şu şekilde:

47 adet motor, 7 adet şanzıman, 2'ü yakalamalı, 2'si şasesi silinmiş, biri kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş, 3'ü çalıntı toplam 8 otomobil.

Muhafaza altına alınan araç ve parçalarına özel uzmanlar tarafından laboratuvarda inceleme yapılacağı ifade edildi.