Chaplin’in kaldığı tarihi otele 41 milyon dolar harcandı: Dönüşümünü gören inanamadı!

Fransa Rivierası’nın batı ucundaki Cap d’Antibes’te bulunan ikonik art deco yapısı Hôtel Provençal, modern bir dokunuşla yeniden yaşam için hazır hale getirildi.

ATIL KALMIŞTI..

1927 yılında Amerikalı demiryolu mirasçısı Frank Jay Gould için inşa edilen ve Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso gibi konuk eden yapı, 1977’de kapanmış ve o tarihten bu yana atıl durumdaydı.

41 MİLYON DOLAR HARCANDI

2014 yılında İngiliz milyarder John Caudwell tarafından satın alınan bina, yaklaşık 300 milyon sterlin (401 milyon dolar) bir harcamayla 41 ünitelik bir lüks rezidansa dönüştürüldü. “Le Provençal” adı verilen bu yeni yaşam alanında dört yatak odalı daireler 9,75 milyon eurodan, çatı katı dairesi ise 40 milyon Euro'dan satışa sunuluyor.



Yapının ortak kullanım alanlarında Osmanlı tarzı kubbeli altın yaldızlı tavan, art deco esintili özel sinema salonu ve 200 metrekareyi aşan bir sağlık spa’sı bulunuyor. Dış alanda ise 6 dönümlük peyzajlı bahçeler içinde 30 metrelik yüzme havuzu yer alıyor. Mimari tasarımda Paris merkezli Affine Design’dan Richard Martinet görev aldı.