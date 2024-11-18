Charles Dumont, 95 yaşında hayata veda etti

Fransız şarkıcı ve şarkı yazarı Charles Dumont, ünlü şarkısı Non, Je Ne Regrette Rien ile müzik dünyasında iz bırakmış bir isim olarak 95 yaşında hayatını kaybetti. Dumont, 1956 yılında 27 yaşındayken bu ikonik şarkıyı yazmıştı, ancak şarkıyı ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf’a sunmak için 1960 yılına kadar bekledi.

Non, Je Ne Regrette Rien, geçmişle barış yapma ve yeniliklere başlama isteğini dile getiren bir şarkı olarak Piaf’ın en bilinen parçalarından biri haline geldi. Fransa, Belçika, Hollanda ve Kanada’da birinci sırada yer aldı ve İngilizce konuşulan dünyada da oldukça tanındı. Özellikle 1993’te dönemin İngiltere Maliye Bakanı Norman Lamont’un, ekonomik zorluklar sırasında yaptığı bir basın toplantısında, yaptığı iyimser açıklamalarla ilgili “Je ne regrette rien” demesi, hem gülüşmelere hem de tartışmalara yol açtı.

Dumont, AFP ajansına verdiği bir röportajda, Piaf ile şarkıyı paylaşma konusunda başta oldukça çekindiğini çünkü Piaf’ın onu üç kez kovduğunu belirtmişti. Ancak şarkının söz yazarı Michel Vaucaire, Dumont’u dört yıl sonra tekrar Piaf’a yaklaşmaya ikna etti. Dumont, Piaf’ın şarkıya ilk başta oldukça soğuk davrandığını ancak ona şarkıyı piyanosunda çalma fırsatı verdiğini ifade etti. Dumont, bu anın ardından Piaf ile ayrılmaz bir ikili olduklarını belirtti.

Piaf, Paris sokaklarında geçen zorlu bir çocukluğun ardından uluslararası bir yıldız haline gelmişti. La Vie en Rose, Milord ve La Foule gibi balladlarıyla tanınan Piaf, müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Dumont, Piaf’ın ölümünden sonra da başarılı bir solo kariyere adım attı. Jacques Brel, Juliette Gréco ve Barbra Streisand gibi yıldızlar için de şarkılar yazmıştı. 1970’lerde solo kariyerine odaklanan Dumont, Piaf’ın ölümünden sonra müzik dünyasında kendi yolunu çizdi.

Dumont, Piaf için 30'dan fazla şarkı bestelemişti. Non, Je Ne Regrette Rien, bu şarkıların en unutulmazı olarak müzik tarihine adını yazdırdı.