Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Charlie Chaplin'in yaşam öyküsü Türkiye'de ilk kez sahneye taşınıyor

Ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin’in hayatını anlatan tiyatro oyunu, Türkiye’de ilk kez 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak.

Büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken "Charlie Chaplin" adlı oyun, seyircilere efsanevi komedyenin yaşamını detaylı bir şekilde sunacak.

Oyunda Chaplin’i Özgür Daniel Foster canlandırırken, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi başarılı isimler de rol alacak. Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

CHAPLİN'İN UNUTULMAZ HİKAYESİ SAHNEYE TAŞINIYOR

Sinemanın unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in şapkasının altındaki hüznü, masum gülüşleri ve eşsiz hünerleri, Türkiye’de ilk kez sahnede canlandırılacak. Londra’nın yoksul mahallelerinden Hollywood’un zirvesine uzanan, özel hayatındaki skandallar ve politik görüşleriyle dikkat çeken Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, müzikli tiyatro oyunu olarak sahneye taşınıyor.

Bu özel prodüksiyon, 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşarak hem güldürecek hem de düşündürecek.

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