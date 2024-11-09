ChatGPT, ABD seçimlerinde tam not aldı

ChatGPT, bu yılki seçimlerde ilk kez önemli bir bilgi kaynağı olarak rol oynadı ve kullanıcıların seçim bilgilerini doğruluğu kanıtlanmış kaynaklardan alması için 2 milyon kişiyi Reuters ve Associated Press gibi güvenilir medya kuruluşlarına yönlendirdi. Ayrıca, oy kullanma süreciyle ilgili sorular soran 1 milyon kişiyi doğrudan CanIVote.org sitesine yönlendirdi.

OpenAI’nin paylaştığı verilere göre, ChatGPT, seçim günü ve sonrasında, özellikle adaylara dair sahte görsel taleplerini de dikkate aldı. Toplamda 250 bin sahte görsel talebini reddeden ChatGPT, bu yöndeki istekleri engellediğini duyurdu. Seçim döneminde yapay zekânın tercih edilmesi, Perplexity gibi yapay zekâ arama motorlarının kendi bilgi platformlarını öne çıkarma çabalarıyla birleşerek dikkat çekici bir şekilde popüler hale geldi. Bloomberg’in aktardığına göre, Perplexity’nin seçim bilgi platformu 4 milyon görüntüleme alarak ilgi topladı.

Bu rakamlar CNN gibi dev medya kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında mütevazı kalıyor, ancak yapay zekâ platformlarının güvenilir kaynak olarak görülmeye başlaması önem taşıyor. Yapay zekâ firmaları, kullanıcılar arasında güven inşa etmeye yönelik bu başarının gelecek seçimlerde de benzer bir rol oynaması açısından umut verici olduğunu düşünüyor.