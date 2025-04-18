ChatGPT artık fotoğrafların çekildiği yeri tahmin ediyor: Güvenlik endişeleri artıyor

Artık kullanıcılar, ChatGPT'ye yükledikleri fotoğrafların nerede çekildiğini sorabiliyor ve yapay zeka, görseldeki ipuçlarına göre tahminde bulunuyor.

DOĞRU TAHMİNLER VE SINIRLILIKLAR

ChatGPT, özellikle şehir meydanları, ünlü heykeller veya belirgin sokak işaretlerinin bulunduğu fotoğrafları analiz ederek konumu doğru şekilde tespit edebiliyor. Ancak, görselde net bir ipucu yoksa veya sıradan bir manzara söz konusuysa, yapay zekanın verdiği yanıtlar hatalı olabiliyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK RİSKİ

Bu özellik, teyitçiler ve araştırmacılar için faydalı olsa da, kötü niyetli kullanıma açık olması endişe yaratıyor. Sokak tabelaları, bina detayları veya özel mekanların analiz edilmesi, kişilerin konum bilgilerinin izinsiz şekilde elde edilmesine yol açabilir. Uzmanlar, bu yeteneğin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor.

"POTANSİYEL KÖTÜYE KULLANIM UYARISI"

Güvenlik analistleri, yapay zekanın bu yeteneğinin, kişilerin mahremiyetini ihlal etmek isteyenler tarafından kullanılabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların analiz edilmesi, hedef kişilerin fiziksel olarak takip edilmesine zemin hazırlayabilir.

OpenAI'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar OpenAI, bu özelliğin güvenlik risklerine yönelik herhangi bir kısıtlama getirmedi. Kullanıcılar, yapay zekanın konum tahmini yaparken daha kontrollü davranması için güncelleme bekliyor.