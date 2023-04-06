6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ChatGPT lotodan ikramiye tutturdu. Yapay zeka kumarda da kazandı

Tayland'da bir kişi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını iddia etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:40
Takip Et

ChatGPT lotodan ikramiye tutturdu

ChatGPT lotodan ikramiye tutturdu. Yapay zeka kumarda da kazandı
+
Aa
-

Tayland'da bir kişi sosyal medya hesabından yapay zeka robotu ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandığı iddiasında bulundu.

Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.

CHATGPT NUMARAYI TAHMİN ETMİŞ

Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.

ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine "bu konuyu saplantı haline getirmemesi" uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması" çağrısında bulunduğunu anlattı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
3
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
7
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Bayrampaşa’da cinayet. Polis operasyona hazırlanıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿Karadağ'da Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
﻿YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.