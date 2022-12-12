Piyasaya beta olarak sürülen ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen dikkat çekiyor. Google’ın alternatifi olarak tanımlanan ChatGPT teknolojisi bir yapay zeka sohbet robotudur. Peki, ChatGPT nedir ne işe yarar? ChatGPT yapay zeka mı?

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modeline dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi beta olarak piyasaya sürdü. ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, ChatGPT nedir ne işe yarar? ChatGPT yapay zeka mı?

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilen, prototip diyalog tabanlı bir yapay zeka sohbet robotudur. İnsanmış gibi davranan bu sohbet robotu, verdiği cevaplarda derin öğrenme temelli dil modeli GPT-3.5 sayesinde bu kadar nokta atışı cevaplar verebiliyor.

İlk kullanıcılar, kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen teknolojiyi Google'a bir alternatif olarak tanımladılar.

CHATGPT NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilen sistem, sohbet arabirimi aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak için tasarlandı.

Araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip sorularını yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine, yanlış öncüllere itiraz etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine olanak tanıyor" dedi.

CHATGPT ÖZELLİKLERİ NELER?

-Soru-cevap

-Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

-Matematik denklemleri çözme

-Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

-Diller arası çeviri

-Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

-Tavsiyelerde bulunma

-Sınıflandırma

-Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)