ChatGPT, premium olan o özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak!

Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka kullanımının da yaygınlaşması, teknolojide rekabeti kızıştırdı.

OpenAI ChatGPT platformunda nisan ayında açıkladığı hafıza özelliğini tüm kullanıcılarının erişimine açık hale getirdi daha öncesinde Plus ve pro abonelerine özel olarak sunulan bu özellik yapay zeka tarafından bir önceki sohbetlerin hazırlanmasına yönelik bir işleve dayanıyor. Böylelikle yapay zeka sizinle ilgili bilgileri kaydederek, sizinle olan sohbetlerinde daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor.

Geliştirilmiş hafıza özelliğiyle kullanıcıların geçmiş sohbetlerde verdikleri bilgileri kullanarak öneriler sunabiliyor. Bununla birlikte kodlama alanında da uygulamada yeni gelişmeler yaşandı ChatGPT‘nin yazılım geliştirme asistani olarak bilinen Codex artık Plus kullanıcılarına da sunulacak.

