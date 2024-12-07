ChatGPT Pro ve O1 Pro tartışma yarattı

OpenAI'nin yeni ChatGPT Pro aboneliği, "o1 pro modu"na erişim sağlıyor. Bu özellik, yapay zeka modelinin daha fazla işlem gücü kullanarak karmaşık sorulara daha üstün cevaplar sunmasını amaçlıyor. Şirket, bu yeni özelliğin özellikle bilimsel araştırmalar ve zorlu matematiksel problemler için ideal olduğunu savunuyor. Ancak, sosyal medyada yapılan erken değerlendirmeler, modelin performansına dair karışık görüşler ortaya koyuyor.

Bazı kullanıcılar, modelin optik illüzyonlar ve Sudoku gibi göreceli olarak basit görevlerde zorlandığını belirtti. Öte yandan, OpenAI'nin kendi test sonuçları da, o1 pro modunun standart modele göre yalnızca küçük iyileştirmeler sunduğunu gösteriyor. Şirketin CEO'su Sam Altman, "Bu ürün çoğu kullanıcı için değil," açıklamasıyla beklentileri düşürmeye çalışsa da, abonelik bedelinin 2.400 dolar gibi yüksek bir seviyede olması eleştiriliyor.

KİMLER İÇİN UYGUN?

OpenAI, ChatGPT Pro’nun sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini belirtiyor. Özellikle tıp ve mühendislik gibi hata toleransının düşük olduğu alanlarda, ücretsiz erişim sağlanması planlanıyor. Örneğin, tıp araştırmacılarının kritik sorulara daha güvenilir cevaplar alması hedefleniyor. Ancak bu strateji bile, abonelik modelinin geniş bir kullanıcı kitlesi için uygun olmadığını doğruluyor.

Ayrıca, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden makine öğrenimi profesörü Ameet Talwalkar, bu fiyat artışının riskli bir adım olduğunu belirtti. UCLA'den bilgisayar bilimci Guy Van den Broeck ise, bu tür pahalı yapay zeka modellerinin sektörde kalıcı bir norm oluşturup oluşturamayacağını sorguladı.

İLETİŞİM SORUNLARI VE PAZARLAMA HATALARI

OpenAI'nin o1 pro modunu pazarlama şekli de eleştiri konusu oldu. Modelin “zor problemleri çözmede en iyi” olduğu iddialarının, somut örneklerle desteklenmemesi, kullanıcıların beklentilerini karşılamakta zorlanmasına neden oldu. Sosyal medyada, bazı kullanıcılar bu durumun bir “pazarlama gafı” olduğunu dile getirdi.

Ethan Mollick gibi kullanıcılar ise modelin potansiyel değerini görmek için daha spesifik kullanım durumlarına ihtiyaç olduğunu savunuyor. OpenAI'nin eski baş araştırma sorumlusu Bob McGrew, o1 pro modunun özellikle sağlık gibi kritik alanlarda daha güvenilir çözümler sunduğunu belirterek, bu modun “fazladan zekâ” kapasitesini doğru bir şekilde kullanmanın zorluğuna dikkat çekti.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLER ARASINDA

ChatGPT Pro’nun yüksek fiyat etiketi, kullanıcılar için büyük bir engel oluşturuyor. Model, belirli uzmanlık alanları için önemli bir potansiyele sahip olsa da, genel kullanıcı kitlesi için sunduğu değer hala belirsiz. OpenAI'nin bu ürünü, yapay zeka dünyasında ileriye dönük önemli bir adım olsa da, kullanıcı deneyimi ve fiyatlandırma stratejisi arasındaki dengeyi bulması gerekiyor.

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