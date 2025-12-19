Sohbet temelli yapay zeka uygulaması ChatGPT tüketici harcamalarında rekor kırdı. OpenAI’ın geliştirdiği yapay zeka uygulamasının mobil sürümünde tüketicilerin yaptığı harcama bir yılda 3 milyar doları buldu. Tüketicilerin yaptığı harcama geçen yıla kıyasla yüzde 408 artış gösterdi.

ChatGPT’nin mobil uygulamasındaki tüketici harcamaları, uygulamanın kullanıma sunulduğu 2023 yılından bu yana her yıl büyük oranda artarak devam etti. Yapılan araştırmaya göre 2023 yılında 42,9 milyon dolar gelir elde eden mobil uygulama, 2024 yılında ise yüzde 1036 artışla 487 milyon dolara geldi. 2025 yılı itibariyle ise bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 408 artarak 2,48 milyar dolara yükseldi.

Bu rakamlar, diğer popüler uygulamalarla karşılaştırıldığında tüketici benimsemesinde keskin bir artışı temsil ediyor. ChatGPT’nin yaklaşık 3 milyar dolarlık harcama tutarına sadece 31 ayda ulaşırken TikTok’un bu rakama ulaşması 58 ayda oldu. Öte yandan Disney Plus 3 milyar dolarlık rakam 42 ayda HBO Max ise 46 ayda ulaştı.

3 milyar dolarlık harcama, tüketiciler tarafından önemli bir benimseme oranını temsil etse de, yapay zeka uygulamalarının benimsenmesini veya potansiyel uzun vadeli geliri ölçmenin tek yolu bu değil.

ChatGPT'nin mobil müşterileri, aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus veya gelişmiş kullanıcılar için aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro gibi ücretli abonelikler satın alıyor. Ancak yapay zeka uygulamaları, geliştirici teklifleri ve belki de ChatGPT için yakında reklamlar da dahil olmak üzere başka yollarla da gelir elde edebilir. Buna ek olarak, ChatGPT Çarşamba günü kendi uygulama mağazasını da açtı ve şirket, blog yazısında bunun gelecekte bir şekilde para kazandıracağını belirtti .