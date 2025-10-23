OpenAI, Meta’nın politika değişikliği nedeniyle WhatsApp üzerindeki ChatGPT entegrasyonunun sona ereceğini açıkladı. Şirket, 50 milyon kullanıcının etkileneceği bu kararın 15 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, WhatsApp’taki ChatGPT kullanımının büyük bir ilgi gördüğü vurgulandı. Açıklamada “50 milyondan fazla kişi ChatGPT ile mesajlaştı, içerik üretti ve öğrenme deneyimini paylaştı. Mesajlaşma uygulamasının sadeliği ve tanıdıklığı, yaratıcılığı ve merakı destekleyen bir ortam oluşturdu” ifadeleri yer aldı. Ancak Meta’nın WhatsApp için yaptığı yeni politika düzenlemesi nedeniyle bu entegrasyonun sona ereceği duyuruldu.

OpenAI, WhatsApp entegrasyonunun kaldırılmasının ardından kullanıcıların geçiş sürecinde mağdur olmaması için bir bilgilendirme rehberi hazırladı. Kullanıcılar, WhatsApp üzerindeki “1-800-ChatGPT” adlı profilin bağlantısı aracılığıyla ChatGPT hesaplarını eşleştirebiliyor. Eşleştirme tamamlandığında, telefon numarası ChatGPT hesabıyla ilişkilendiriliyor ve önceki konuşmalar ChatGPT geçmişinde görüntülenebiliyor.

OpenAI, ChatGPT’nin iPhone, iPad, Android ve web üzerinden kullanılmaya devam edeceğini belirtti. WhatsApp kullanıcılarının ise sohbet geçmişini korumak için doğrudan ChatGPT hesaplarına yönlendirilmesi planlanıyor. Şirket, entegrasyonun sona ermesine rağmen kullanıcı deneyimini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.