ChatGPT yeni özelliklerini kullanıma sundu

OpenAI’nin ChatGPT için sunduğu Noel Baba temalı ses seçeneği, AVM kullanıcılarının hizmetine açıldı. “Santa Mode” adı verilen bu özellik, Noel dönemine özel olarak kullanıma sunulurken, web, mobil ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla Plus ve Pro aboneleri tarafından kullanılabilecek. Özellik, 12 Aralık’tan itibaren aktif olacak ve Ocak ayı başına kadar erişime açık kalacak. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yapıp metin penceresindeki kar tanesi ikonuna tıklayarak bu eğlenceli özelliği etkinleştirebilecek.

Bu ses moduna ek olarak, OpenAI’nin AVM platformunda uzun süredir beklenen bir yenilik de hayata geçti. Kullanıcılar artık ekranlarını veya video akışlarını ChatGPT ile paylaşarak gerçek zamanlı olarak yapay zeka destekli analiz ve sorularına yanıt alabilecekler. Bu özellik, açıklamalara gerek kalmadan görselleri doğrudan anlamlandırma imkânı sunuyor.

KULLANIM ALANLARI VE KISITLAMALAR

Ekran paylaşımı ve video analizi özellikleri, şimdilik yalnızca çoğu ülkedeki Plus ve Pro abonelerine açık. Ancak AB ülkeleri, İsviçre, Norveç ve İzlanda gibi sıkı gizlilik yasalarına sahip bölgelerde bu özelliklerin kullanımına geçiş bir süre daha ertelenecek. OpenAI, bu bölgelere de hizmet vermek için çalıştığını belirtiyor. Kurumsal ve eğitim kullanıcıları ise bu yeni özelliklere Ocak ayında erişebilecek.

TEKNOLOJİDE YENİ UFUKLAR

OpenAI’nin yenilikleri, kullanıcıların yapay zekayı daha etkileşimli ve işlevsel bir şekilde deneyimlemesine olanak tanıyor. Bu gelişmeler, özellikle profesyonel kullanıcılar için verimliliği artıracak gibi görünüyor. Türkiye’de de ChatGPT’nin bu yeni özelliklerinin yaygınlaşması, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yapay zekaya olan ilgiyi artırabilir.

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