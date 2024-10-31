ChatGPT’de kullanıcılar daha güncel bilgilere ulaşabilecek

Dünyanın en çok tercih edilen yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'ye yeni bir özellik ekleniyor. Kullanıcılar, bu sayede daha güncel ve çeşitli bilgilere ulaşabilecek. İşte detaylar...

OpenAI, popüler yapay zeka sohbet modeli ChatGPT'ye yeni bir özellik ekleyerek kullanıcıların deneyimini geliştirdi.

Artık kullanıcılar, ChatGPT üzerinden internet araması yapma imkânına sahip olacak.

Bu yeni arama özelliği, kullanıcıların daha güncel ve çeşitli bilgilere ulaşmalarını sağlayarak, yanıtların doğruluğunu artırmayı hedefliyor. OpenAI, bu güncellemeyle birlikte, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişebileceğini vurguladı.

Arama özelliği, kullanıcıların sorularını daha detaylı ve doğru yanıtlarla karşılamasına olanak tanırken, ChatGPT’nin bilgi tabanını da genişletiyor. OpenAI, bu yeniliğin, eğitim, araştırma ve genel bilgi edinme süreçlerini kolaylaştıracağına inanıyor.

Kullanıcılar, arama özelliğini kullanarak belirli konular hakkında daha derinlemesine bilgi alabilecek ve anlık güncellemelerle desteklenen daha zengin içeriklere ulaşabilecekler. OpenAI, bu özellik ile yapay zeka sohbet deneyimini daha interaktif ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.