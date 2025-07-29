ChatGPT'de yeni özelliğini kullanıma açtı

OpenAI, ChatGPT platformuna entegre ettiği yeni “Study Mode” (Çalışma Modu) özelliğini 29 Temmuz 2025 itibariyle tüm kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. Amaç açık: ChatGPT’yi sadece bir yanıt motoru olmaktan çıkarıp, öğrenmeyi teşvik eden bir rehbere dönüştürmek.

Yeni mod aktif edildiğinde, ChatGPT artık sorulara doğrudan yanıt vermek yerine kullanıcıyı yönlendiren sorular soruyor, öğrenme sürecine aktif katılım bekliyor. Yani “sor-sorgula-düşün” zinciri yeniden kuruluyor. OpenAI Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leah Belsky’nin TechCrunch’a verdiği bilgiye göre, özellik Free, Plus, Pro ve Team paketlerinde halihazırda erişime açık durumda. “Edu” abonelik planı kapsamında ise önümüzdeki haftalarda öğrenci hesaplarına tanımlanması bekleniyor.

Belsky, şu anda velilerin ya da okul yöneticilerinin bu modu zorunlu hale getirebileceği bir sistem olmadığını belirtti. Ancak gelecekte yönetici kontrolleri ya da ebeveyn kilidi gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini vurguladı.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ALARMI

Haziran ayında yayımlanan bir araştırma, ChatGPT ile ödev yazan öğrencilerin beyin aktivitelerinin, Google’da arama yapan ya da tamamen kendi başlarına çalışan öğrencilere göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştu. Bu sonuç, OpenAI’nin neden böyle bir özellik geliştirdiğini de açıklar nitelikte. Şirket, yapay zekâyı sadece kolaylık sağlayan bir araç olarak değil, aynı zamanda öğrenme süreçlerini derinleştiren bir teknoloji olarak konumlandırmak istiyor.

Anthropic şirketinin benzer bir adımı Claude adlı sohbet robotu için “Learning Mode” başlığıyla nisan ayında atmış olması, AI rekabetinin artık pedagojik derinliklere ulaştığını gösteriyor.

Öte yandan, Study Mode’un etkinliği hâlâ tartışmalı. Öğrenci dilerse ChatGPT’nin klasik moduna geçip doğrudan cevap alabiliyor. Bu durum, özelliğin başarılı olabilmesi için öğrencinin gerçekten öğrenmeye istekli olması gerektiğini ortaya koyuyor.