Chatgpt'den iş dünyasına özel yeni özellikler: Bulut entegrasyonu ve toplantı kaydı geldi

Bu yenilikler arasında farklı bulut servisleriyle entegrasyonlar, toplantı kayıt ve döküm özellikleri ve derinlemesine araştırma için araç bağlantılarını sağlayan MCP (Model Bağlam Protokolü) desteği bulunuyor.

BULUT SERVİSLERİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ENTEGRASYON

Lansman kapsamında ChatGPT, Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive ve Google Drive için bağlayıcılar (connector) kazanıyor. Bu özellik, ChatGPT'nin kullanıcıların sorularını yanıtlamak için kendi servislerindeki bilgileri aramasına olanak tanıyor. Örneğin, bir analist, yatırım tezi oluşturmak için şirketin sunum destesini ve belgelerini kullanabilecek. OpenAI, yeni özelliğin kurumların mevcut erişim kontrol hiyerarşisine uygun olarak çalışacağını belirtti.

TOPLANTI VERİMLİLİĞİ İÇİN YENİ ARAÇLAR

Verimlilik paketlerinin artık olmazsa olmaz bir özelliği haline gelen toplantıların kaydedilmesi ve yazıya dökülmesi de ChatGPT'ye ekleniyor. Bu özellik, zaman damgalı alıntılar içeren notlar oluşturabiliyor ve eylem önerilerinde bulunabiliyor. Kullanıcılar, entegre servislerdeki belge ve dosyalarda olduğu gibi toplantı notlarındaki bilgileri de sorgulayabilecekler. Ayrıca, kullanıcılar eylem maddelerini OpenAI'nin yazı ve kodlama projeleri için geliştirdiği aracı olan bir Canvas dokümanına dönüştürebilecekler.

Bu özellik, ClickUp, Zoom ve daha yakın zamanda Notion gibi ürünlerine bir tür transkripsiyon ve toplantı özetleme özellikleri ekleyen rakipleriyle rekabet ediyor.

DERİNLEMESİNE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ GENİŞLİYOR

Ek olarak şirket, HubSpot, Linear ve seçili Microsoft ile Google araçları için beta aşamasında derinlemesine araştırma bağlayıcıları sunuyor. OpenAI, kullanıcıların artık bu kaynaklardan elde edilen bilgi ve verilerin yanı sıra web bilgilerini de kullanarak Derin Araştırma (Deep Research) aracılığıyla ayrıntılı araştırma raporları hazırlayabileceğini ifade etti. OpenAI, bağlayıcıların tüm ücretli kullanıcılara sunulduğunu belirtti.

Müşteriler ayrıca, derinlemesine araştırma için diğer araçlara bağlanmak üzere MCP (Model Bağlam Protokolü) kullanabilecekler. Şirket, MCP desteğinin Pro, Ekip (Team) ve Kurumsal (Enterprise) kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

OPENAI'NIN KURUMSAL PAZARDAKİ HEDEFLERİ

Bu özelliklerin eklenmesi, OpenAI'nin işletmelerin ChatGPT'yi kurumsal çalışma alanlarında halihazırda kullandıklarından daha da fazla kullanmasını istediğini gösteriyor. Şirketin bu konuda başarılı olması muhtemel görünüyor. Notion ve Lux Capital destekli Context gibi girişimler de araştırma ve analiz özellikleri sunan yapay zeka destekli ofis araçları oluşturmaya çalışsa da, OpenAI'nin ilk hamle avantajı bulunuyor.

OpenAI Operasyon Direktörü Brad Lightcap'in Şubat ayında bildirdiği 2 milyon rakamının üzerine çıkarak, halihazırda üç milyon müşteri şirketin kurumsal odaklı ürünlerine abone olmuş durumda.