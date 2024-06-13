ChatGPT'nin Apple'a maliyeti belli oldu. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz Salı günü geliştiriciler ile beraber düzenlenen Apple WWDC 2024 etkinliğinde Apple’ın OpenAI’ın ChatGPT teknolojisini iPhone, iPad ve Mac cihazlarına ekleyeceğini duyurmuştu.

Bu özellik dedikodulara göre oldukça pahalı bir ücrete gerçekleşmişti. Fakat ortaya çıkan son bilgilere göre gerçek hiçte sanıldığı gibi değil. İki şirket arasında yapılan bu anlaşmanın maliyeti tam olarak 0 (sıfır) dolar.

Apple tarafından açıklanan son verilere göre iOS 18 sürümlerindeki ChatGPT özelliği ile kullanıcılar belge okuma görüntü oluşturma gibi özelliklere uygulama değişmeden erişebileceklerdi.

Bununla beraber içi güvenlik konusunda rahat etmeyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı bırakabileceklerdi.

Yapılan anlaşma sonucunda Apple ChatGPT için OpenAI şirketine hiç para vermeyecek ve anlaşma sonucunda iki şirkette marka değerini artıracak.

Yani sonuç olarak ortaya çıkan tablo şu:

-Apple ChatGPT için bir kuruş para vermeyecek

-Kullanıcılar dilediği zaman ChatGPT özelliğini devre dışı bırakabilecek

-İki marka da iş birliği yaparak marka değerlerini öne çıkaracak