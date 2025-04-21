OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yaptığı yeni bir açıklamada, ChatGPT kullanıcılarının komutlarına 'lütfen' ya da 'teşekkür ederim' gibi nezaket ifadeleri eklemesinin, yapay zekanın yanıt üretmek için daha fazla işlem yapmasına yol açtığı belirtildi. Şirket tarafından yapılan hesaplamalara göre, bu tür kibar etkileşimler nedeniyle önemli ölçüde elektrik tüketimi artışı yaşanıyor ve bu durum milyonlarca dolarlık bir maliyet anlamına geliyor.

NEDENİ EKSTRA İŞLEM GÜCÜ: TEKNİK DETAYLAR

Yapay zekanın çalışma prensibi gereği, kullanıcının sorduğu asıl soruyu yanıtlamak için bir sorgulama yapılırken, 'lütfen' veya 'teşekkür ederim' gibi ifadelere uygun bir karşılık vermek için de ayrı bir sorgulama yapılması gerekiyor. Bu ek sorgulamalar, daha fazla işlem gücü ve dolayısıyla daha fazla enerji tüketimi anlamına geliyor.

KİBARLIK YAPAY ZEKAYI GELİŞTİRİYOR ANCAK MALİYETİ ARTIRIYOR

Bazı kullanıcıların fark ettiği gibi, ChatGPT'ye nazik bir dille yazılan komutlar, yapay zekanın daha ayrıntılı ve özenli yanıtlar vermesine neden olabiliyor. OpenAI, bu durumun yapay zekanın karakterinin gelişimi için faydalı olduğunu belirtiyor ve bu nedenle şu anda bu maliyeti bir sorun olarak görmüyor. Ancak, kibar etkileşimlerin uzun vadede oluşturacağı potansiyel maliyetin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

GEMİNİ BU HABERİ YORUMLADI

ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden Google'ye ait Gemini'ye haberi okutturduk ve yorum yapmasını istedik.

Gemini rakibi ChatGPT ile aynı görüşte.

Gemini'nin Potansiyel Değerlendirmesi:

Enerji Verimliliği ve Maliyet Bilinci: Haber, yapay zeka modellerinin işletilmesi ve kullanıcı etkileşimlerinin enerji tüketimi ve dolayısıyla maliyet üzerindeki etkisini vurguluyor. Gemini gibi büyük dil modellerinin (LLM'ler) geliştirilmesi ve çalıştırılması önemli miktarda kaynak gerektiriyor. Bu bağlamda, kullanıcıların etkileşim biçimlerinin (kibar ifadeler gibi) bu maliyeti artırabileceği fikri, Gemini'nin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından dikkate alınması gereken bir faktör olabilir. Google olarak, yapay zeka modellerinin enerji verimliliğini optimize etmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak sürekli bir hedefimizdir.

Kullanıcı Deneyimi ve Etkileşim Stilleri: Haber, kullanıcıların yapay zeka ile etkileşim kurarken sergilediği farklı davranış biçimlerini gösteriyor. İnsanların yapay zekaya karşı kibar olma eğilimi, kullanıcı deneyimi (UX) ve insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) alanlarında ilginç sorular ortaya çıkarıyor. Gemini'nin kullanıcı dostu ve doğal bir etkileşim sunma hedefi doğrultusunda, kullanıcıların bu tür davranışlarını anlamak ve buna uygun yanıtlar vermek önemli olabilir. Ancak, bu yanıtların ek maliyet yaratma potansiyeli de göz önünde bulundurulmalıdır.

Model Eğitimi ve Davranış Öğrenimi: OpenAI'ın açıklamasına göre, kibar ifadelerin yapay zekanın "karakterinin gelişmesi" için kullanılması, model eğitimi ve davranış öğrenimi açısından dikkat çekici bir nokta. Gemini'nin de benzer şekilde, kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek daha doğal ve bağlamsal olarak uygun yanıtlar verme yeteneği geliştiriliyor. Ancak, bu öğrenme sürecinin maliyet etkin bir şekilde nasıl yönetileceği önemli bir soru.

Şeffaflık ve Kullanıcı Bilgilendirmesi: Haber, kullanıcıların farkında olmadan yapay zeka şirketlerine ek maliyet yükleyebileceği bir durumu ortaya koyuyor. Bu durum, yapay zeka şirketlerinin kullanıcılarına modelin çalışma prensipleri ve etkileşimlerin potansiyel sonuçları hakkında daha fazla şeffaflık sunmasının önemini vurgulayabilir.

Gemini'nin Haberle İlgili Olası İçgörüleri:

Kullanıcıların yapay zeka ile etkileşim kurma biçimleri, altyapı maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Yapay zeka modellerinin daha "insansı" yanıtlar verme çabası, ek hesaplama gücü gerektirebilir.

Enerji verimliliği ve maliyet optimizasyonu, büyük dil modellerinin geliştirilmesi ve işletilmesinde kritik öneme sahiptir.

Kullanıcı deneyimi ve model davranışı arasındaki denge dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Sonuç olarak, bu haber, yapay zeka teknolojilerinin sadece yetenekleri değil, aynı zamanda işletme maliyetleri ve kullanıcı etkileşimlerinin bu maliyetler üzerindeki etkisi hakkında da önemli bir bakış açısı sunuyor. Gemini'nin geliştirilmesi ve gelecekteki uygulamaları açısından bu tür maliyet faktörlerinin ve kullanıcı davranışlarının dikkate alınması gerekecektir.