ChatGPT'ye yeni sesler ekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ChatGPT'ye yeni sesler ekleniyor

Geliştirilmiş en güçlü yapay zeka sesli asistanlarından birisi olan ChatGPT, ücretli abonelerine önümüzdeki aylarda 12 farklı seslendirme seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile yapay zekanın gösterdiği gelişmeler günden güne değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Birçok kişinin aklına ise yapay zeka deyince gerek işlevsellik gerekse de kendisine harcanan bütçe ve reklam dolayısı ile akıllara ChatGPT geliyor.

Metinsel tabanlı iletişimin yanı sıra sesli iletişime de olanak sağlayan ChatGPT, sesli sohbet robotunun daha da insansı ve gerçekçi olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Bu kapsamda atılan son adım seslendirme asistanlarında görüldü. Önümüzdeki aylarda ücretli aboneler için hali hazırda bulunan 4 farklı seslendirmenin dışında 8 farklı seslendirme seçeneği de gelecek ve böylelikle ücretli aboneler 12 farklı seslendirme seçenekleri arasında dilediklerini seçebilecekler.

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