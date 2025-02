ChatGPT’yi tahtından edecek! Yapay zekalara meydan okuyor

Son haftalarda daha düşük maliyet iddiasıyla piyasaya çıkan Çinli DeepSeek yapay zeka motoru, kısa süreli bir etki oluşturduktan sonra yasaklamalar ve inceleme yayınları ile önemini kaybetmişti. Şimdi ise yeni bir rakip Avrupa’dan sahneye çıkıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da desteklenen Le Chat, Fransız Mistral AI girişiminin ürünü olarak dikkat çekiyor.

Le Chat, daha önce de kullanımda olan bir robotun yeni bir bakış açısıyla geliştirilmiş hali. Teknoloji devlerinin yapay zekaya toplam 320 milyar dolarlık yatırım yapması beklenirken, Le Chat bu alanda önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Le Chat, kullanıcılarına tanıdık ve basit bir ara yüz sunuyor. İş ve özel yaşam için kullanıcılarını tanıyarak sonuçları optimize eden Le Chat, sorulara cevap vermenin ötesinde planlama yapmak, dokümanları analiz etmek ve işe yarar ipuçları üretmek gibi çeşitli fonksiyonlara da sahip.

Fransa’nın 100 milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarında önemli bir yere sahip olan Le Chat, mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor.

