ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı: Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek

Kaynak: ANKA
ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı: Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek

Sekiz yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı,"Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" dedi.

Sekiz yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı,"Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı cezaevinden tahliye edildi. 2017 yılından beri tutuklu olan Kozağaçlı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edilen Kozağaçlı sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Kozağaçlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, Hoş buldum! Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz. Haklıyız! Biz Kazanacağız!"

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