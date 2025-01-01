Chebet dünya rekorunu tekrardan kırdı

Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 2024 yılını altın bir yıl olarak tarihe yazdırdı. Barselona'daki Cursa dels Nassos yol yarışında kadınlar 5km dünya rekorunu 13 dakika 54 saniye ile kırarak bu etkinlikte iki yıl üst üste rekor sahibi oldu. 24 yaşındaki atlet, böylece 14 dakikanın altına inen ilk kadın unvanını da kazandı.

Chebet, bu yıl Paris Olimpiyatları'nda 5,000m ve 10,000m altın madalyalarını kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Mayıs ayında Eugene’de 10,000m dünya rekorunu da kırarak atletizm tarihine adını yazdırdı. Barselona'da elde ettiği başarı, onun 2024 yılındaki üçüncü büyük dünya rekoru oldu.

"PLAN TIKIR TIKIR İŞLEDİ"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Chebet, "Her şey planladığımız gibi gitti. 14 dakikanın altına inebileceğimi biliyordum ve başardım. Barselona’da iki yarış, iki dünya rekoru! Daha fazlasını isteyebilir miyim?" dedi.

Bu tarihi başarıyı gerçekleştiren Chebet, aynı zamanda 2025 Tokyo Dünya Şampiyonası’na odaklandığını belirtti. Hedefi, 5,000m ve 10,000m'de altın madalyalar kazanmak. Chebet’in bu başarıları, yalnızca fiziksel gücünü değil, aynı zamanda taktiksel üstünlüğünü de gözler önüne serdi.

OLİMPİYAT BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Chebet’in 2024 yılı, Paris Olimpiyatları’nda kazandığı iki altın madalya ile başladı. Ardından Eylül ayında Diamond League’de ikinci kez 5,000m şampiyonluğunu kazanan atlet, Barselona’daki performansıyla zirveye çıktı.

Yarışı tamamen yalnız tamamlayan Chebet, bitiş çizgisinde arkadaşlarıyla kucaklaşarak zaferini kutladı. Atletizmin en prestijli ödüllerine imza atan bu genç sporcu, hem Kenyalı gençlere hem de dünya çapında kadın sporculara ilham vermeye devam ediyor.