Check Up neden istenir, nasıl yapılır

Herhangi bir hastalığınız olmasa dahi yıllık düzenli olarak check uplar yaptırabilirsiniz. Bu kapsamda özel doktor klinik merkezinde yer alan görüntüleme merkezinden dahi check uplarınızı en az 1 kez düzenli olarak yaptırmanız mümkün. Check upların temel özellikleri arasında geniş tıbbi testleri kapsamasıdır. Bu nedenle check uplar profesyonel sağlık merkezleri tarafından tavsiye ediliyor.

CHECK UP NEDEN YAPILMALI?



Check upların içeriğinde dna testi,tam kan sayımı,idrar testi,böbrek testi,akciğer grafisi,kalp ve damar testleri,cinsel yolla bulaşan hastalık testleri gibi testler yer alıyor. Check uplar sağlıklı bir şekilde yapılır. İşlemden öncesinde hasta öyküsü dinlenir. Hemen akabinde check upların çekimi görüntüleme merkezinden yapılır. Hasta özel check upların cihazına bağlanır ve böylece makine üzerinden hastanın tüm iç organ görüntüleri alınır. Check upların uygulanış süreçleri kısadır. Uygulama en fazla 50 dakika içerisinde tamamlanır. Check upların uygulanış süreçleri özel doktor klinikleri arasında farklılık gösterir. Check uplarınızı birçok nedenlere bağlı olarak yaptırmanız gerekebilir. Herhangi iç hastalık belirtileri görmeniz veya daha önceki dönemlerde hastalık ameliyatları geçirmiş olmanız durumunda check uplarınızı mutlaka yaptırmalısınız.