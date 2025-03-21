Chelsea 2 oyuncu için kesenin ağzını ardına kadar açtı

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Chelsea 2 oyuncu için kesenin ağzını ardına kadar açtı

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden imzaları atan Chelsea kesenin ağzını ardına kadar açtı. Londra ekibi, 2 oyuncu için toplam 74,4 milyon euro ödedi.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Sporting Kulübü, Portekizli oyuncular Quenda ve Essugo'nun 74,4 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu.

Quenda'nın 2025-2026 sezonu tamamlandıktan sonra Chelsea kadrosuna katılacağı, Essugo'nun ise sezon sonuna kadar Las Palmas'ta kiralık olarak oynamaya devam edeceği belirtildi.

Bu sezon Sporting'de 44 maça çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Quenda, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Las Palmas'ta 17 kez forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Essugo ise bir gol kaydetti.

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