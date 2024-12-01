Chelsea, Aston Villa'yı rahat geçti

Chelsea, mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada Nicolas Jackson, Marc Cucurella’nın Jadon Philogene’ye yaptığı baskı sonrası kazandığı topu değerlendirdi ve kaleci Emi Martinez’i mağlup ederek takımını öne geçirdi. İlk yarının 36. dakikasında Enzo Fernandez, Palmer’ın asistinde sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi. Fernandez’in bu golü öncesi Caicedo’nun orta sahadaki top kazanımı dikkat çekti.

İkinci yarıda Cole Palmer, maçın yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı. 83. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla harika bir gol atarak farkı üçe çıkardı. İngiliz futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla sekizinci golüne ulaştı.

VİLLA’DA SAKATLIK VE HAYAL KIRIKLIKLARI

Aston Villa, maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyamazken, forvet Ollie Watkins’in net fırsatları gole çevirememesi dikkat çekti. Ayrıca, Martinez’in devre arasında sakatlanarak oyundan çıkması Villa adına başka bir talihsizlik oldu. Yerine oyuna giren Robin Olsen, güven vermekte zorlandı.

CHELSEA GÜÇLENİYOR, VİLLA ZORLANIYOR

Chelsea, bu galibiyetle puanını 25’e yükseltti ve Premier Lig’de ikinci sıraya ortak oldu. Aston Villa ise 19 puanda kalarak 12. sıraya geriledi. Teknik direktör Unai Emery, takımının Ekim ayında Bologna karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi galibiyetinden bu yana kazanamamasıyla zor bir dönemden geçiyor.

Chelsea cephesinde ise teknik direktör Enzo Maresca’nın liderliğinde takımın çok yönlü bir hücum gücü sergilediği gözleniyor. Jackson, bu sezon 18 gole katkı sağlarken, Fernandez’in son maçlardaki formu takımın hücum çeşitliliğini artırdı.

Palmer, hâlâ Chelsea’nin en önemli isimlerinden biri olsa da, Maresca’nın rotasyonu ve diğer yıldız oyuncuların katkıları, takımı daha komple bir hale getiriyor.