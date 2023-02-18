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Enkazda 13. günde cansız bedenine ulaşılan Atsu'yu İngilizler unutmadı

Hatay depreminin ardından 13 gün sonra enkazda cansız bedine ulaşılan Ganalı futbolcu Atsu'yu eski takımı Chelsea unutmadı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:38
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Chelsea, Christian Atsu'yu unutmadı

Enkazda 13. günde cansız bedenine ulaşılan Atsu'yu İngilizler unutmadı
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Depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için Premier Lig ve formasını giydiği eski takımları taziye mesajı yayımladı.

Chelsea de Southampton maçı öncesinde Atsu'yu unutmadı ve saygı duruşunun fotoğrafını paylaştı.

Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.

Ganalı futbolcunun kariyeri boyunca formasını giydiği Porto, Rio Ave, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United takımları da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.


 

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