Chelsea deplasmanda kazanamama serisini sekiz maça çıkardı

Premier League’deki hedefi Şampiyonlar Ligi bileti olan Chelsea, deplasman kabusunu Brentford karşısında da bitiremedi. Gtech Community Stadium’da oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç boyunca iki taraf da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de, fileler havalanmadı.

Bu sonuçla Chelsea'nin deplasmandaki galibiyet hasreti sekiz maça çıkarken, Brentford da son sekiz iç saha maçında galibiyet alamamış oldu. Chelsea, bu beraberlikle puanını artırsa da üçüncü sıradaki Nottingham Forest ile arasındaki farkı kapatma fırsatını kaçırdı. Forest, hafta sonu Aston Villa’ya mağlup olmuştu.

MARESCA'DAN ROTASYON KARARI

Perşembe günü Tottenham’ı mağlup eden Chelsea’de teknik direktör Enzo Maresca, bu maçta önemli isimleri kulübeye çekti. Cole Palmer ve Nicolas Jackson gibi kilit oyuncular bu kez oyuna sonradan dahil oldular. Beş oyuncuda rotasyona giden Maresca'nın bu tercihleri, maçın temposuna da yansıdı.

Palmer’ın yedek başlaması, Chelsea’nin ilk yarıdaki üretkenliğini etkiledi. İlk 45 dakikada pozisyon bulmakta zorlanan Maviler, Jackson’ın ikinci yarıda oyuna girmesiyle hücumda biraz daha hareketlendi. Ancak gol yollarında beklenen etki yine sağlanamadı.

BRENTFORD ÖNE GEÇME FIRSATINI KULLANAMADI

Ev sahibi Brentford, ilk yarıda Chelsea kalesinde etkili oldu. Mikkel Damsgaard'ın serbest vuruşu üstten auta giderken, Yoane Wissa'nın gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Damsgaard topa dahi dokunamayarak büyük bir fırsatı kaçırdı.

Keane Lewis-Potter’ın köşe vuruşunda yakaladığı kafa vuruşunu Chelsea kalecisi Robert Sanchez başarılı bir şekilde kurtardı. Bryan Mbeumo da Reece James’in hatalı pasını değerlendirip ceza sahasına girdi ancak vuruşu auta gitti.

İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTTI AMA GOL GELMEDİ

İkinci yarının hemen başında oyuna giren Nicolas Jackson, Sepp van den Bergh’i ters bir vuruşa zorladı ve top neredeyse kendi ağlarına gidiyordu. Mark Flekken son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. Pedro Neto’nun kullandığı köşe vuruşunda James’in kafa vuruşunda yine Flekken sahneye çıktı.

Cole Palmer da ilerleyen dakikalarda oyuna girse de etkili olamadı. Maçın son anlarında Mbeumo bir kez daha Sanchez’i yokladı ancak başarılı kaleci gol izni vermedi. Hemen ardından gelen köşe vuruşunda Sepp van den Bergh topu dışarı gönderdi. Wissa’nın kafa vuruşu da hedefi bulmadı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ HEDEFLER

Üçüncü kez üst üste Brentford deplasmanında golsüz beraberlik yaşayan Chelsea, puanını artırsa da dördüncü sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. Brentford ise 12. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma potasından sekiz puan uzakta bulunuyor.

Chelsea’nin bu sezonki en büyük sıkıntısı, deplasman maçlarında skor üretme konusunda yaşadığı problemler olarak öne çıkıyor. Enzo Maresca’nın takımı, gelecek maçlarda bu sorunu çözemezse ilk dörtte kalmakta zorlanabilir.

Chelsea’nin bir sonraki lig maçında iç sahada daha agresif bir oyunla sahada olması bekleniyor. Brentford ise toparlanmak ve uzun süredir kazanamadığı iç saha kâbusuna son vermek istiyor. Premier League’de sezonun son düzlüğüne yaklaşılırken alınan her puan, sıralama açısından büyük önem taşıyor.