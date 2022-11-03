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Chelsea galibiyetle kapattı, Milan ikinci sırada kaldı

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu Chelsea lider tamamladı, Milan ikinci sırada kaldı

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 03:54
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Chelsea Dinamo Zagreb'i yendi, Milan gol yağdırdı

Chelsea galibiyetle kapattı, Milan ikinci sırada kaldı
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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İngiliz devi Chelsea, sahasında Dinamo Zagreb'i yenik duruma düşmesine rağmen yenmeyi başardı.

Konuk takım 7. dakikada Bruno Petkovic'le öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 18. dakikada Raheem Sterling ve 30. dakikada Denis Zakaria'nın golleriyle 3 puana ulaştı.

Gruptaki diğer maçta ise Milan evinde Salzburg'u Giroud'un 2, Krunic ve Messias'ın golleriyle 4-0 yendi.

Bu sonuçlardan sonra Chelsea 13 puanla, Milan da 10 puanla gruptan çıktı. 3. sıradaki Salzburg ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kaldı.

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