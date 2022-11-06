﻿Arsenal'i Chelsea de durduramadı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Haftaya lider giren Arsenal, Chelsea'ye konuk olduğu maçın 63. dakikasında Gabriel'in attığı gol ile maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 34'e çıkaran Arsenal, liderliğini korurken Chelsea ise 21 puanda kaldı.
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