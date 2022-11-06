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Arsenal'i Chelsea de durduramadı

Premier Lig lideri Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 1-0 yendi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:30
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Chelsea evinde Arsenal'e teslim oldu

Arsenal'i Chelsea de durduramadı
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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Haftaya lider giren Arsenal, Chelsea'ye konuk olduğu maçın 63. dakikasında Gabriel'in attığı gol ile maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 34'e çıkaran Arsenal, liderliğini korurken Chelsea ise 21 puanda kaldı.

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